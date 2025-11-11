Власти обещают завершить реконструкцию уфимской улицы Пугачева в 2026 году

В Уфе открылось движение по двум из четырех полос движения на участке улицы Пугачева между улицей Геофизиков и развязкой с улицей Генерала Рыленко. Об этом в соцсетях написал сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт улицы Пугачева в Уфе

Фото: Тимур Якупов, Коммерсантъ Ремонт улицы Пугачева в Уфе

Фото: Тимур Якупов, Коммерсантъ

По словам главы городской администрации, раньше путь от Монумента Дружбы до моста через реку Уфу в сторону Нагаево составлял 3,5 км — маршрут пролегал по объездной дороге через улицы Геофизиков, Геологов и Бородинскую. Открытие движения по построенному участку сократило расстояние до 800 м.

Две оставшиеся полосы движения на участке от Геофизиков до развязки с Генерала Рыленко будут построены, анонсировал господин Мавлиев, в 2026 году вместе с левым боковым проездом и тротуарами.

До 24 ноября планируется открыть движение всех четырех полос на участке от Монумента Дружбы до Геофизиков.

Улица Пугачева соединяет юго-восточный въезд в Уфу со стороны Нагаевского шоссе с проспектом Салавата Юлаева возле Монумента Дружбы. Весной 2022 года началась реконструкция улицы. Работы должны были завершиться летом прошлого года, однако окончание строительства было перенесено на шесть месяцев. Но ни к концу 2024-го, ни к середине нынешнего года объект в эксплуатацию не сдан.

Идэль Гумеров