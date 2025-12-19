Путин в шутку назвал комету 3I/ATLAS секретным оружием России

Россия выступает против размещения оружия в космосе, заявил президент Владимир Путин во время прямой линии. В ответ на вопрос о приближающемся к Земле межзвездном объекте 3I/ATLAS господин Путин назвал его «секретным оружием» России.

«Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация: это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае»,— пошутил президент.

В конце ноября комета 3I/ATLAS приблизилась к Земле на расстояние менее 300 млн км. В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН говорили, что маршрут объекта пролегает через солнечную систему, но угрозы для Земли не представляет. К 19 декабря расстояние между кометой и Землей сократится до 269 млн км, после этого два тела начнут расходиться.