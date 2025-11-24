«Комета-корабль» 3I/ATLAS приблизился к Земле на расстояние менее 300 млн км

Межзвездный объект 3I/ATLAS накануне утром приблизился к Земле на расстояние менее 300 млн км. «Комета-корабль» продолжает сокращать его на 2 млн км ежедневно. Об этом сообщил Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В лаборатории уточнили, что 3I/ATLAS пересек «психологически значимую границу» 23 ноября в 7:30 мск. Объект сближается с Землей в основном из-за усилий планеты, орбитальное движение которой сейчас направлено почти в ту же точку на небе, где летит 3I/ATLAS, пояснили ученые. Маршрут кометы пролегает через солнечную систему.

По данным ИКИ РАН, следующая психологически значимая отметка для 3I/ATLAS — это 200 млн км. После этого, сыронизировали ученые, лаборатория начнет готовить плакаты: «Добро пожаловать, господа пришельцы».

К 19 декабря расстояние между кометой и Землей сократится до 269 млн км, после этого два тела начнут расходиться в пространстве. Угрозы для Земли 3I/ATLAS не представляет, заверили в лаборатории.