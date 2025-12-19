Путин: безопасность Белоруссии находится в надежных руках российских военных

Безопасность Белоруссии будет обеспечена российской армией, заявил президент России Владимир Путин в эфире программы «Итоги года».

«Безопасность союзного государства находится в надежных руках наших военных и будет, безусловно, обеспечена»,— сказал президент. По его словам, министерства обороны двух стран сотрудничают «очень тесно». Взаимодействие ведется как в двустороннем порядке, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс средней дальности «Орешник» находится в стране с 17 декабря и уже заступил на боевое дежурство.

Степан Мельчаков