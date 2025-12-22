Советы пациентов

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев — о развитии доступных форматов защиты прав пациентов.

Здравоохранение — одна из самых чувствительных сфер жизни. Здесь любое недопонимание, а тем более ошибка быстро становится заметной и вызывает общественный резонанс. Но практика показывает: если государство и общество начинают разговаривать на одном языке, риск, что напряжение перерастет в конфликт, снижается.

Именно в этой логике и создавалась система советов общественных организаций по защите прав пациентов. Важно подчеркнуть, что ее становление и развитие были бы невозможны без последовательной поддержки со стороны Минздрава России и Росздравнадзора, которые с самого начала рассматривали общественный диалог не как формальность, а как необходимый элемент устойчивой системы здравоохранения. Сегодня такие советы работают при Минздраве России, Росздравнадзоре, Федеральном бюро медико-социальной экспертизы и в большинстве регионов страны. Это более 200 советов, свыше 2,3 тыс. участников и почти 800 пациентских организаций. По сути, в нашей стране сформирована живая сеть общественного участия, где взаимодействие государства и населения перестало быть формальностью и превратилось в рабочий инструмент.

Ключевая роль советов — видеть проблемы раньше, чем они становятся кризисами. Жалобы пациентов, сбои в маршрутизации, перебои с лекарствами, организационные ошибки — все это выносится в пространство открытого обсуждения. Решения вырабатываются совместно: с участием профессионального сообщества, представителей системы здравоохранения и самих пациентов.

Эта модель уже доказала свою эффективность. За последние годы общественные советы рассмотрели сотни проектов нормативных документов, внесли десятки предложений по совершенствованию маршрутизации, лекарственного обеспечения, телемедицинских сервисов и реабилитации, провели более 150 исследований и общественных мониторингов. Но не менее важен результат, который сложно измерить цифрами. Там, где диалог выстроен, снижается уровень конфликтности. Люди начинают лучше понимать, почему принимаются те или иные решения, а система получает честную и своевременную обратную связь. Это и есть управление доверием — основа зрелой, пациент-ориентированной модели здравоохранения.

Опыт регионов показывает: там, где советы работают активно, меньше острых жалоб и больше конструктивных обращений. Советы становятся своего рода «социальным амортизатором» — помогают снять напряжение в ситуациях, когда у человека возникает чувство несправедливости, и одновременно дают системе возможность вовремя увидеть проблему и скорректировать решения. При этом советы не существуют ради спора. Они партнеры, которые разделяют ответственность за качество и последствия принимаемых решений. В работу вовлекаются пациентские и профессиональные сообщества, врачи, представители страховых организаций, фондов ОМС, СМИ. За счет этого диалог становится не декларацией, а реальным механизмом управления.

Сегодня наше здравоохранение сталкивается с большим числом сложных вызовов. В этих условиях советы фактически выполняют функцию системы раннего реагирования: они фиксируют проблему, анализируют ее причины и формулируют предложения. Это помогает принимать более точные решения и избегать ошибок, которые дорого обходятся и системе, и людям. При этом речь идет о ресурсе, который не требует дополнительных бюджетных затрат, но дает ощутимую отдачу.

В 2024 году Минздрав направил в регионы рекомендации по организации и развитию советов — первый документ, систематизировавший накопленный за годы опыт. Сегодня идет формирование советов во всех субъектах страны, обучение общественных экспертов, внедряются цифровые инструменты для обмена опытом.

Советы — это пространство, где система и общество учатся говорить на одном языке. И чем честнее этот разговор, тем прочнее доверие к здравоохранению в целом.