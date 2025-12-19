ВТБ снизил проценты по кредитам после решения ЦБ о ключевой ставке

ВТБ (MOEX: VTBR) улучшил условия по кредитам наличными после решения Банка России о снижении ключевой ставки. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

В банке отметили, что максимальное снижение ставок по кредитам достигло 3 п.п. При этом ставки по вкладам пока остаются на высоком уровне — до 16% годовых.

На сегодняшнем заседании совета директоров ЦБ РФ понизил ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых. Согласно прогнозам на три года, ключевая ставка составит 13-15% в 2026 году. В регуляторе отметили, что кредитная активность остается высокой, поэтому ЦБ будет поддерживать «такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели».