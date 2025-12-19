Клиент УБРиР получил 700-тысячную карту «Уралочка»

Вчера, 18 декабря 2025 г., в Правительстве Свердловской области была вручена 700-тысячная Единая социальная карта «Уралочка». Торжественная церемония прошла в рамках заседания Координационного совета по внедрению «Уралочки» с участием губернатора Свердловской области Дениса Паслера, председателя Законодательного Собрания региона Людмилы Бабушкиной и президента банка УБРиР Алексея Долгова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УБРиР Фото: Пресс-служба УБРиР

«О необходимости цифровой трансформации неоднократно говорил Президент России Владимир Путин. Сегодня «Уралочка» входит в топ-3 карт жителей региона после Москвы и Санкт-Петербурга. Проект вышел на новый уровень предоставления нефинансовых и банковских услуг. Сейчас это не просто пластиковая карта для получения соцвыплат, а современная экосистема с широким набором сервисов», — сказала Людмила Бабушкина.

Юбилейную 700-тысячную карту выпустил Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), а получил ее киберспортсмен и студент УрГЭУ Иван Леганьков. Накануне он заказал банковскую карту в приложении УБРиР, а сегодня получил ее в торжественной обстановке из рук губернатора.

«Банковскими картами я пользуюсь несколько лет, на счет в УБРиР получаю стипендию. Когда подошло время перевыпустить карту, я выбрал именно «Уралочку». Во-первых, она полностью бесплатная. При этом открывает доступ к программам лояльности платежной системы, оператора карты и его партнеров. Например, мне подходят скидки на проезд в метро и в супермаркете у дома. Дополнительно ко всем этим плюсам банк УБРиР начисляет кешбэк на такие актуальные для меня категории, как киберспорт и онлайн-покупки», — отметил Иван Леганьков.

В этом году единая социальная карта Свердловской области отмечает пятилетний юбилей: первая «Уралочка» была выдана в 2020 году. С тех пор, как УБРиР присоединился к проекту весной 2023 года, банк обеспечил своих клиентов порядка 65 000 единых социальных карт Свердловской области.

«Уралочка» стала удобным финансовым инструментом, которым ежедневно пользуются более семи сотен тысяч жителей Свердловской области. Мы как банк-партнер принимаем активное участие в продвижении и развитии этой социальной карты. Она существенно помогла региону упорядочить оказание адресной социальной помощи, а жителю — пользоваться такими услугами без лишних формальностей», — прокомментировал президент УБРиР Алексей Долгов.

«Уралочка» является основным инструментом для реализации зарплатных проектов УБРиР в домашнем регионе. Держатели «Уралочки» могут пользоваться всеми опциями дебетовой карты УБРиР, в том числе — получать ежемесячный кешбэк рублями в выбранных категориях.

Карты жителя сегодня действуют более чем в 40 регионах России. Эксперты отмечают, что «Уралочка» — один из наиболее привлекательных для пользователей вариантов реализации социальной карты за счет наполненности разнообразными финансовыми и нефинансовыми сервисами. Например, с июня 2025 года молодые мамы (при рождении ими первого ребенка в возрасте до 23 лет) могут использовать привязанный к «Уралочке» электронный сертификат номиналом 50 000 рублей для покупки товаров для своего малыша.

С помощью Единой социальной карты можно оплачивать товары и услуги, проезд в общественном транспорте, получать социальные выплаты, а также пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от более 140 партнеров проекта, в числе которых торговые и аптечные сети, театры, музеи, медицинские и спортивные учреждения и многие другие компании различных сфер. Напомним, что с 1 декабря льготный проезд в междугороднем автобусном и пригородном железнодорожном транспорте в Свердловской области доступен только по карте «Уралочка».

«Студенты и преподаватели УрГЭУ стали одними из первых представителей ВУЗов, которые получили карты сразу «кампусного» характера — для прохода через турникеты, оплаты питания и использования всех преимуществ «Уралочки». Перед нами поставлена задача приобщения к проекту студентов всех ВУЗов столицы Урала, подключения программ лояльности именно для студентов, создания современных удаленных сервисов для тех, кто активно использует смартфоны, новейшие технологии. Поэтому мы особенно рады, что 700 000-м держателем стал именно киберспортсмен, показав пример своим товарищам», - отметил Павел Ведерников, генеральный директор компании оператора «Единой социальной карты «Уралочка».

С актуальным списком партнеров Единой социальной карты можно ознакомиться на сайте проекта. «Уралочку» выпускают несколько банков, но только УБРиР предлагает ее в дизайне, посвященном городу Екатеринбургу.

ПАО КБ «УБРИР»