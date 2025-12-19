Путин заявил, что старается не вмешиваться в решения ЦБ

Президент России Владимир Путин заявил, что старается ограждать Банк России от любого внешнего влияния и не вмешивается в его решения. Так он прокомментировал снижение ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«По закону Банк России работает независимо, и я стараюсь не вмешиваться в принимаемые ими решения, стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны», — подчеркнул глава государства.

Совет директоров Банка России 19 декабря снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 16,5% до 16% годовых. Согласно обновленному среднесрочному прогнозу регулятора, в 2026 году ставка может составить 13–15%, а в 2027–2028 годах — опуститься до 7,5–8%.