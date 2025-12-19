Экс-советнику директора Минпромторга увеличили срок за мошенничество

Мосгорсуд удовлетворил апелляцию прокуратуры и ужесточил приговор экс-гендиректору АО «ЦНИИ Электроника», бывшему советнику директора Минпромторга Алене Фоминой. Ей увеличили срок с 7,5 до 9 лет общего режима по делу о мошенничестве. Об этом сообщило «РИА Новости».

Срок заключения увеличили трем другим фигурантам по делу: Антону Исаеву, Виталию Флоренцеву и Ивану Курчатову. Вместо 5,5 года колонии им назначили по 8 лет лишения свободы. Защита просила оправдать фигурантов.

Алену Фомину и других фигурантов приговорили в феврале 2025 года. Помимо лишения свободы, Тушинский районный суд Москвы назначил фигурантам штрафы от 1 млн до 1,3 млн руб. Как установила инстанция, подсудимые похитили более 300 млн руб., выделенных Минпромторгом в качестве субсидий. Вторым потерпевшим по делу проходило Минобрнауки России. Похищенные средства фигуранты легализовали.

ЦНИИ «Электроника» занимается координацией предприятий в области экономики, научно-технической политики и международного сотрудничества. В частности, институт готовит материалы о финансово-экономическом и ресурсном обеспечении организации отрасли, координирует инвестиционную деятельность. Также институт структурирует сведения о достижениях отечественной радиоэлектронники.

Никита Черненко