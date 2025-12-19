Администрация Пыть-Яха передала «Россети Тюмень» в эксплуатацию часть электросетевой инфраструктуры

Администрация города Пыть-Ях в Югре передала часть электросетевой инфраструктуры в эксплуатацию системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО). «Россети Тюмень» будут вести оперативно-технологическое управление и обслуживание энергообъектов, участвующих в электроснабжении многоквартирных жилых домов, коммерческой недвижимости и системы уличного освещения.



Передача имущества прошла в рамках исполнения муниципалитетом федерального закона о системообразующих территориальных сетевых организациях. В состав переданного оборудования вошли четыре трансформаторных подстанции суммарной мощностью 1 710 кВА и шесть кабельных линий электропередачи 0,4-6 кВ протяженностью свыше 500 метров.

Энергетики уже начали приводить электросетевое хозяйство к нормативному состоянию. Первым этапом стал полный аудит энергообъектов, в том числе с использованием средств тепловизионной диагностики. Компания оперативно заменила элементы коммутации, чтобы повысить надежность электроснабжения в период пиковых нагрузок. В производственную программу следующего года будут включены техобслуживание и ремонт трансформаторных подстанций.

Консолидация ответственности на базе системообразующей энергокомпании направлена на устранение лоскутности электросетевого комплекса и повышение надежности электроснабжения социально значимых объектов, жителей и предприятий региона. Решение еще по 140 муниципальным энергообъектам Пыть-Яха, подлежащим передаче СТСО на основании федерального закона, рассматривается в суде.

АО «Россети Тюмень»