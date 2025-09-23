Николай Нетяга покинул должность мэра Нововоронежа

Николай Нетяга оставил посты мэра города и председателя гордумы Нововоронежа. Он сложил полномочия в связи с избранием в воронежскую облдуму восьмого созыва по избирательному округу №13. Об этом сообщили в пресс-службе Нововоронежской атомной станции (НВ АЭС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Нововоронеже объявили конкурс на должность мэра. Врио главы стал Роман Ефименко, который до этого руководил администрацией города. Теперь эта должность упразднена. Председателем гордумы единогласно избран заместитель директора по управлению персоналом НВ АЭС Олег Уразов. Кроме того, упразднена должность главы администрации района.

Николай Нетяга родился в 1973 году в поселке Ольховатский Ольховатского района Воронежской области. В 1995 году закончил Воронежский госуниверситет по специальности «Экономика и социология труда». В том же году вступил в должность инженера по организации и нормированию труда отдела организации труда и заработной платы на НВ АЭС. В 2008-м был назначен на должность начальника отдела кадров. С 2012 года по настоящее время находится на посту заместителя директора по экономике и финансам. В сентябре 2010 года вступил в политическую партию «Единая Россия». В 2011-м был впервые избран депутатом Нововоронежской гордумы. Был главой Нововоронежа с 2015 года. Роман Ефименко родился в 1981 году в городе Дмитриеве Курской области. В 2005 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». В 2008 году получил второе высшее образование в РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2002 года по 2009 год занимал руководящие посты в различных компаниях. С 2011 по 2018 год находился на должностях заместителя главы администрации Репьевского и Хохольского районов Воронежской области. В апреле 2018 года стал главой последнего. С 6 сентября 2023 года возглавил администрацию Нововоронежа.

Подробнее о результатах выборов в воронежскую облдуму — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова