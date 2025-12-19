«Росатом» провел переговоры с делегацией Эфиопии о строительстве АЭС в стране

Представители госкорпорации «Росатом» провели переговоры с делегацией Эфиопии по поводу строительства мощной атомной электростанции на территории африканского государства, сообщила пресс-служба «Росатома».

Российскую делегацию возглавил директор по международной деятельности «Росатома» Николай Спасский, эфиопскую — руководитель комиссии по атомной энергетике страны Сандокан Дебебе. Стороны обсудили комплекс вопросов в рамках проекта по строительству АЭС российского дизайна на территории Эфиопии, рассказали в пресс-службе. По окончании переговоров для делегации из африканской страны организовано посещение Калининской АЭС в Тверской области.

В конце сентября «Росатом» и электроэнергетическая корпорация Эфиопии подписали план для развития проекта АЭС в африканском государстве в рамках «Мировой атомной недели». На данный момент российская госкорпорация ведет строительство АЭС «Эль Дабаа» в Египте. Это первый проект госкорпорации на территории Африки.