«Росатом» и Египет подписали комплексную программу сотрудничества

Российская госкорпорация «Росатом» и Министерство электроэнергетики Египта подписали комплексную программу сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.

Программа ориентирована на укрепление стратегического партнерства между странами. Она предполагает развитие экономического сотрудничества и расширение взаимодействия между профильными организациями России и Египта.

«Особое внимание уделено обмену опытом и научно-техническому взаимодействию, формированию устойчивой платформы для долгосрочного партнерства. Инициатива нацелена на создание условий для запуска перспективных проектов и комплексное развитие ключевых отраслей экономики Египта», — сообщили в «Росатоме».

19 ноября президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте. По словам президента, сейчас «Росатом» переходит на ключевой этап технологического оснащения АЭС. В рамках соглашения российская корпорация построит станцию и поставит ядерное топливо на весь жизненный цикл станции. В АЭС войдут четыре энергоблока по 1,2 тыс. МВт каждый.