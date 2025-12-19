Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о причинах растущей популярности коммерческих площадей, готовых к оперативному переезду арендатора.

В сегменте коммерческой недвижимости в секторе офисного формата в Москве растет спрос на готовые лоты. Для компаний-арендаторов важны не только квадратные метры — им нужна среда, в которую можно заехать и начать работать сразу, без дополнительных инвестиций и долгих циклов ремонта. Большинство компаний, почти 80%, хотели бы арендовать офис с готовой отделкой, но таких вариантов на рынке лишь 17%, посчитали эксперты CORE.XP и «Сколково Парк». Тем не менее 73% или почти 71 тыс. кв. м новых деловых пространств на столичном рынке, доступных в аренду, предлагаются без отделки, что формирует устойчивый дефицит в наиболее востребованном сегменте, следует из совместного исследования экспертов. На этом фоне готовые офисы уходят быстрее других.

Помещение площадью около 1 тыс. кв. м с отделкой при рыночной ставке сдается в среднем за три-четыре месяца, что значительно ниже среднерыночных сроков экспозиции. И переезд арендатора в новый офис становится более оперативным. Брокеры отмечают, что компании стали осторожнее: высокая ставка, дефицит подходящих вариантов и ожидание перемен на рынке заставляют дольше взвешивать варианты перед заключением сделки. Интерес к помещениям без отделки остается минимальным: лишь 17% арендаторов готовы рассматривать «голые» площади. В большинстве случаев компании идут на это при условии, что собственник возьмет на себя часть расходов на отделку. Это усиливает финансовую нагрузку на арендодателей — стоимость внутренних работ растет быстрее рынка, а арендные ставки не всегда компенсируют подскочившие издержки.

Светлана Бардина