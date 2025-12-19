Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как элемент легких доспехов превратился в сексуальную верхнюю одежду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Smith Collection / Gado / Getty Images Фото: Smith Collection / Gado / Getty Images

В XVII веке в Пруссии, а в XVIII веке в России эти плотные штаны шились из кожи лося и считались легким доспехом. Лосиная кожа прочная, удар сабли или пулю на излете остановит запросто. В остальном, правда, лосины получились на диво неудобными. Надевать их можно было только размочив водой и для надежности присыпав изнутри мыльным порошком. Ходить в них приходилось не сгибая колени.

Летом в них было жарко, зимой холодно, на это жаловался еще князь Потемкин-Таврический. Поэтому к XIX веку остались они только в виде парадной формы и только у кавалерии. Зато фасон понравился дамам. Штаны из мягкого шелка или льна носились под платьем как модная штучка. В 1959 году судьбу лосин решил химик Джозеф Шиверс из компании DuPont. Созданная им лайкра сделала штаны в обтяжку удобными, а свобода нравов превратила их из женского белья в сексуальную верхнюю одежду. И правда, лучше мода, чем война.

Павел Шинский