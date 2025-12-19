Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о древнем государстве на южном берегу средиземноморского побережья Турции

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ORHAN CICEK / Anadolu / AFP Фото: ORHAN CICEK / Anadolu / AFP

Заканчиваем наше путешествие по античному государству Ликия, которое располагалось в первом тысячелетии до нашей эры на самом южном средиземноморском побережье сегодняшней Турции. Ликийцы были потомками древнего народа — лувийцев, приходившихся родственниками гораздо более известных и могущественных хеттов, держава которых простиралась еще в третьем и втором тысячелетиях от побережья Эгейского моря, до юга нынешней Сирии.

Ликийское царство составляли 23 могущественных города. Их цари и военачальники чаще всего упоминаются в гомеровской Илиаде. Известно, что в 333 году до нашей эры здесь был Александр Македонский. Кстати, приезжал он, согласно историческим летописям, в один из великих ликийских городов Фаселис, который просуществовал на протяжении двух тысяч лет. Развалины древнего города находятся в 16 км от туристического Кемера, и совсем рядом с местечком Текирова, где недавно удалось побывать. Понятно, что проскочить мимо античных руин я не мог, и в дождливый день туда съездил.

Согласно программе восстановления культурных объектов, которая с начала, наверное, 2020-х активно продвигается правительством страны. К реставрации здесь подходят глобально, хотя и не очень последовательно. И понятно — слишком много культурной недвижимости, оставшейся от былых цивилизаций. Вот и Фаселис — компактный городок, где проживало до 6 тыс. жителей — представляет стены и колонны, четкую главную улицу, ведущую от одной гавани до другой, термы, бесчисленные осколки и крупные части капителей и скульптурных украшений, но следов активностей современных реставраторов не видно.

Кстати, знаете, как определяется число жителей античного города? Как нам рассказал местный гид, по числу мест в амфитеатре. На выступлениях политических ораторов (так называемая, пропаганда) должно было присутствовать по представителю от каждой семью. В семье в среднем было по четыре человека. Театр в Фесалисе (он полукруглой формы) рассчитан на 1,5 тыс. посадочных мест. А вот в античном городе Миры такой же театр больше — он рассчитан на 2 тыс. зрителей. И взбираться туда, скажу я вам, непросто.

