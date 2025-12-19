Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, что советуют эксперты тем, кто решился на трезвые праздники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В преддверии вечеринок, роскоши и обилия на праздничных столах некоторые люди в страстном желании что-то поменять делают паузу в употреблении алкоголя. Глобальный челлендж «Сухой январь» в Великобритании стартовал свыше десяти лет назад. В 2024-м к нему присоединились жители почти 200 стран, а в этом году по соцсетям разлетается новый тренд — «Сухой декабрь», «Сухое Рождество» и все вариации трезвых праздников. В России такая акция не очень популярна, хотя власти неоднократно призывали граждан не устраивать алкогольные читмилы в праздники. Но и в русскоязычном сегменте интернета уже вирусятся видео с лайфхаками, как пережить новогодние праздники трезво и хорошо.

Считается, что сама акция «Сухой январь» подогревается культурой Sober Curious, что можно перевести как «заинтересованный в трезвости» или «осознанно выпивающий». Британская The Independent недавно опубликовала статью с советами и подготовкой к вирусному челленджу. По мнению экспертов, во-первых, нужно задать себе вопрос, зачем вам нужны «сухие праздники». Об этом желательно написать себе письмо, непременно со словами поддержки. Во-вторых, надо представить себе в красках ночь X и особенно ярко — то, как вы говорите «нет». Если давление окружающих станет невыносимым, можно солгать о том, почему вы не пьете. Первые 30 минут на вечеринке станут самыми опасными: велик риск сорваться. На этот случай можно всегда держать в руке бокал с соком, водой, чаем или другим безалкогольным напитком. И самое главное — не нужно корить себя за неудачу, в конце концов, «сухим» может быть абсолютно любой месяц.

Анна Кулецкая