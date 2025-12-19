Путин подтвердил готовность России завершить конфликт на Украине миром

Россия готова к завершению конфликта на Украине мирными средствами, заявил президент Владимир Путин на прямой линии. По его словам, эти средства должны быть основаны на принципах, обозначенных МИДом еще в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава государства напомнил об устранении первопричин, которые привели к украинскому кризису. Речь идет о выводе ВСУ из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказе Украины от вступления в НАТО. Несмотря на наличие «определенных сигналов», в том числе со стороны Киева, Москва на данный момент не видит его готовности к ведению диалога, отметил Владимир Путин.