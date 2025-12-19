Путин заявил о стратегической инициативе вооруженных сил РФ в зоне спецоперации

Российские вооруженные силы наступают по всем направлениям в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент Владимир Путин. Инициатива, по его словам, полностью перешла в руки вооруженных сил РФ.

«Только что выслушал очередной доклад начальника Генерального штаба. Что хочу сказать в целом? Сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью — стратегическая инициатива — перешла в руки российских вооруженных сил»,— сказал глава государства на прямой линии.

Вооруженные силы Украины, добавил Владимир Путин, напротив, «отходят по всем направлениям». По оценкам президента, успехи российской армии в зоне спецоперации, в частности, бои в Красном Лимане и Константиновке, позволяют продвигаться к Славянску. Красный Лиман будет занят в ближайшее время, 50% города уже находится под контролем РФ, заключил господин Путин.