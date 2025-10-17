Медведев: с начала года на службу поступили 336 тыс. контрактников

В войсковые части прибыли 28 тыс. добровольцев и 336 тыс. военных, заключивших контракт с Минобороны России в 2025 году. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время посещения комиссариата в Астраханской области. Видеозапись со своего визита зампред Совбеза опубликовал на странице во «ВКонтакте».

По словам господина Медведева, ситуация с набором на контракт по стране выглядит «удовлетворительно». «Каждая, естественно, область, каждый субъект федерации, каждый пункт отбора вносит здесь свою лепту. Так что работу эту невозможно переоценить»,— сказал Дмитрий Медведев.

В июле зампред Совбеза сообщал, что с начала года российская армия приняла 210 тыс. контрактников. Еще 18 тыс. человек поступили в добровольческие подразделения. В 2024 году на службу по контракту поступило более 427 тыс. человек, сообщал министр обороны Андрей Белоусов.