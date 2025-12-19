Биржевая цена Аи-95 за неделю снизилась почти на 10%

Биржевая цена бензина Аи-92 за неделю снизилась на 5,31%, до 53,7 тыс. руб. за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 9,91%, до 60,5 тыс. руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Как выяснил «Ъ», ограничения на экспорт бензина и дизтоплива продлят до конца февраля 2026 года. Вопрос рассматривался 15 декабря на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака. По словам одного из источников “Ъ”, участники совещания пришли к выводу, что рынок насыщается, отметив рост выпуска бензина и дизтоплива на 6% к ноябрю. Оптовые цены на бензин снижаются с конца октября.

Подробности — в материале «Ъ» «Топливо остается зимовать».