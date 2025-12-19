Путин постарается приехать на открытие СКИФ в Новосибирск

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о готовности приехать на открытие Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в Новосибирск.

«Я постараюсь приехать»,— сказал глава государства журналисту радио «Городская волна» Ивану Двойничникову. «СКИФ — это действительно большой успех, потому что дает возможность не только проводить исследования фундаментального характера, но и прикладного одновременно. Это очень важно, потому что даст возможность работать в области фармацевтики, новых материалов и так далее»,— отметил Владимир Путин.

Как ранее заявлял губернатор Новосибирской области Андрей Травников, первую станцию первой очереди ЦКП «СКИФ» планируется запустить в наукограде Кольцово под Новосибирском в течение 2026 года.

Строительство ЦКП «СКИФ» ведется с августа 2021 года. В 2023-м на реализацию проекта было выделено 17 млрд руб., еще 14 млрд руб.— в 2024-м. Суммарный объем инвестиций в проект оценивается более чем в 50 млрд руб. СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.

Михаил Кичанов