В начале 2026 года ожидается запуск основного кольца СКИФ в Новосибирске

Запуск основного накопителя Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в наукограде Кольцово под Новосибирском планируется в начале 2026 года. В 2027-2028 годах начнется строительство станций второй очереди.

«В течение следующего года должна быть запущена первая станция первой очереди — по сути, уже СКИФ начнет проводить исследования на образцах, которые необходимы для изучения»,— сообщил губернатор Андрей Травников в эфире телекомпании ОТС.

Изначально запуск установки с семью станциями первой очереди должен был произойти в конце 2024 года. Как писал «Ъ-Сибирь», в январе этого года правительство РФ сдвинуло сроки сдачи СКИФ до 31 декабря 2025 года.

Ранее с инициативой о продлении сроков сдачи СКИФа выступало Министерство науки и высшего образования РФ.

Строительство ЦКП ведется с августа 2021 года. В 2023-м на реализацию проекта было выделено 17 млрд руб., еще 14 млрд руб. — в 2024-м. Суммарный объем инвестиций в проект оценивается более чем в 50 млрд руб. СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.

Александра Стрелкова