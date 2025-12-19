Жителям Курской и Белгородской областей дадут отсрочку по долгам

Депутаты Государственной думы 18 декабря во втором и третьем чтениях одобрили изменения в федеральном законе «Об исполнительном производстве», которые приостанавливают взыскание долгов с жителей регионов, где введено военное положение или действует режим контртеррористической операции (КТО).

Военное положение установлено в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Режим КТО сейчас действует на территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Предусмотрена заморозка или приостановление всех исполнительных производств по долгам жителей этих субъектов РФ. Мораторий не распространяется на взыскание алиментов, возмещение вреда, а также на требования имущественного характера, возникшие в результате коррупционных правонарушений.

Инициативу разработали в связи с обращением Курской области. Законопроект был внесен группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. По словам парламентария, закон поможет жителям приграничья, оказавшимся в тяжелой ситуации и объективно не имеющим возможности своевременно исполнять свои обязательства по погашению долгов.

«Введение таких «каникул» на период действия военного положения или режима КТО станет серьезной поддержкой людям»,— ранее подчеркнул губернатор Курской области Александр Хинштейн.

На текущий момент федеральное законодательство позволяет откладывать исполнительные действия и применения мер принудительного исполнения по инициативе судебного пристава на срок не более десяти дней. По словам Александра Хинштейна, «учитывая ситуацию, для наших людей это слишком малый срок». При этом речи о списании задолженностей в данном случае не идет.

В пояснительной записке также отмечается, что принятие закона снизит нагрузку на сотрудников органов принудительного исполнения.

Закон поступил из Госдумы в Совет Федерации и направлен в комитеты. Ответственным назначен комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству.

На этой неделе также стало известно, что правительство Белгородской области возьмет на себя 600 млн руб. долга старооскольского «Теплоэнерго» перед ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». «Ъ-Черноземье» сообщал, что, помимо этого, власти займутся работой по реструктуризации долга тепловой компании перед банком.

Денис Данилов