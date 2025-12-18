В Белгородской области за сутки от атак пострадало 14 человек, один погиб

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. Всего применены не менее 64 БПЛА и девять боеприпасов. В результате атак пострадали 12 человек, один мирный житель погиб. Повреждены 21 дом, десять автомобилей получили повреждения, один был уничтожен, следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском округе села Отрадное, Ясные Зори и хутор Церковный атакованы четырьмя беспилотниками, один из которых сбит. В селе Отрадное от удара БПЛА по автомобилю пострадал водитель. Пострадавший продолжает лечение амбулаторно, машина повреждена. В селе Ясные Зори поврежден частный дом, в хуторе Церковный — оборудование и корпус сельхозпредприятия.

Над Борисовским округом сбиты три беспилотника самолетного типа обошлось без последствий.

В Валуйском округе села Борки, Казинка, Казначеевка и Кукуевка подверглись атакам восьми БПЛА, шесть из которых подавлены. В селе Казначеевка поврежден склад, в селе Кукуевка — помещение на территории фермерского хозяйства.

В Волоконовском округе по селу Грушевка, хуторам Волчий-Первый, Екатериновка, Хуторище и Шаховка совершены атаки шестью дронами, из которых три сбиты и подавлены. Вблизи села Грушевка и в хуторе Волчий-Первый повреждены по одному автомобилю, в хуторе Шаховка — три частных дома.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Чапаевский, селам Безымено, Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Замостье, Мощено, Новостроевка-Вторая и Пороз выпущено восемь боеприпасов в ходе двух обстрелов и нанесены удары 22 БПЛА, четыре из которых были сбиты. В селе Замостье в результате атак дронов на транспортные средства погиб один человек, еще четверо получили ранения. Им оказана необходимая помощь, лечение продолжают амбулаторно. В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона пострадали шесть человек, один из них — пятнадцатилетняя девочка. Подросток и трое взрослых госпитализированы, остальные отпущены на амбулаторное лечение. В городе Грайворон повреждены восемь квартир в трех МКД, социальный и два коммерческих объекта, два частных дома и семь автомобилей, один из которых уничтожен огнем, в селе Замостье повреждены два автомобиля и три частных дома, в селе Мощено — частный дом.

В Краснояружском округе села Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка и Староселье атакованы по одному беспилотнику. Обошлось без последствий.

Над Шебекинским округом сбиты и подавлены четыре дрона. В селе Муром мирный житель наступил на взрывное устройство, которое сдетонировало. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается. По селу Новая Таволжанка сброшено одно взрывное устройство с беспилотника. Повреждены один МКД, два частных дома и объект инфраструктуры. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.

Днем ранее ВСУ выпустили по пяти белгородским муниципалитетам как минимум 25 беспилотников и пять боеприпасов. В результате атак пострадали четыре человека, один мужчина скончался в больнице от ранее полученных ранений. Было повреждено шесть домов, один автомобиль уничтожен и три получили повреждения, зафиксированы разрушения линии электропередачи.

Ульяна Ларионова