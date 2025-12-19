В Новороссийске анонсировали учения со стрельбами 20 декабря
В субботу, 20 декабря, в акватории Новороссийска пройдут учения со стрельбами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска
По данным мэрии, новороссийская военно-морская база проведет тренировочные мероприятия в период с 17:00 до 18:00. Дежурные силы НВМБ отработают практические действия по отражению беспилотников и безэкипажных катеров.
На время проведения учений в акватории порта Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов. Также под запретом находятся подводные работы и водолазные спуски.