В Новороссийске анонсировали учения со стрельбами 20 декабря

В субботу, 20 декабря, в акватории Новороссийска пройдут учения со стрельбами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным мэрии, новороссийская военно-морская база проведет тренировочные мероприятия в период с 17:00 до 18:00. Дежурные силы НВМБ отработают практические действия по отражению беспилотников и безэкипажных катеров.

На время проведения учений в акватории порта Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов. Также под запретом находятся подводные работы и водолазные спуски.

София Моисеенко