Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие испытания проходят модели Haval, Wey и Tank в российских условиях.

Автомобильные бренды из Китая доминируют на российском рынке не первый год, но лишь один концерн из страны-соседа владеет собственным автозаводом, построенным специально для российского рынка. Да, сегодня в России действует несколько предприятий, на которых выпускают автомобили из КНР, но это либо крупноузловая сборка, либо полный цикл, организованный на предприятиях, некогда принадлежащих компаниям, покинувшим наш рынок. Завод концерна Great Wall Motor, начавший свою работу под Тулой в 2019 году, — это фактически единственное в стране предприятие полного цикла, которое изначально проектировалось и строилось именно под продукцию и стандарты, принятые в концерне.

А локализация производства — это не только налоговые льготы, позволяющие порадовать покупателя привлекательной ценой, но и возможность адаптировать свою продукцию под климатические, дорожные и иные особенности конкретного рынка. При этом адаптация подразумевает не разовое мероприятие, а постоянный процесс. Компания уделяет большое внимание качеству автомобилей и уровню удовлетворенности потребителей. Анализирует мнения, отзывы и пожелания клиентов, старается оперативно на них реагировать. Каналы коммуникации самые разные — это и сообщества владельцев брендов Great Wall Motor в соцсетях, и горячие линии, и информация от дилеров. Благодаря постоянному диалогу, к особенностям эксплуатации на российском рынке максимально адаптированы все автомобили концерна. Без внимания не остаются и автомобили, привезенные из-за рубежа.

Подготовку и адаптацию к российскому рынку проходят кроссоверы и внедорожники Haval, премиальные внедорожники Tank, гибридные кроссоверы и минивэны Wey, а также пикапы Great Wall Motor. Защита кузова, конструктивные изменения, дополнительные опции… О том, что конкретно предпринимается концерном для того, чтобы поездки на этих автомобилях были комфортными, а служили они максимально надежно, — в следующих программах.

Сегодня часто говорят о том, что раньше, мол, машины делались на всю жизнь, а потому у них и металл был толще, и сам кузов был оцинкован, а сегодня у многих привычка — поездил три года и пересел на новую, поэтому о ресурсе автомобиля заботятся меньше. Конечно же, это не так. Не буду говорить про всех, расскажу лишь о том, что видел сам на заводе концерна Great Wall Motor в Тульской области. Для изготовления кроссоверов и внедорожников Haval используется оцинкованная сталь. Каждый кузов проходит тщательную подготовку к нанесению катафорезного покрытия. Сначала наносится фосфатная пленка, затем методом электрофореза грунт, который проникает даже в скрытые полости автомобиля. После — специальный воск, также проникающий в скрытые полости кузова. И в завершение днище автомобилей обрабатывается антикоррозийным покрытием, стойким к механическому воздействию.

Насколько успешно все вышеперечисленное работает, полтора года назад было проверено экспериментальным путем. Взяли новый серийный кроссовер Haval Dargo, произведенный на российском заводе концерна под Тулой. В 12 контрольных точках кузова были нанесены искусственные очаги коррозии — прорезы лакокрасочного покрытия до поверхности основного металла. Автомобиль на шесть часов помещали в камеру с не просто высокой влажностью, но и большим содержанием соли в искусственном тумане. Потом он проезжал больше 100 км по дорогам с самым разным покрытием и снова возвращался «на засолку». И так 127 циклов, что соответствует примерно 12 годам эксплуатации в наших непростых климатических и дорожных условиях. Испытания длительностью более шести месяцев показали, что кузов автомобиля качественно подготовлен и окрашен, благодаря чему обладает высокой коррозионной стойкостью, а шестилетняя гарантия от сквозной коррозии — это обязательство с большим запасом. И это касается не только Dargo, но и других автомобилей концерна Great Wall Motor, которые можно официально купить в России.

Понятие «русский пакет» появилось в нашем лексиконе практически одновременно с появлением на российском рынке автомобилей иностранного производства, которые можно было купить официально. Имелась в виду, разумеется, не конкретно наша страна, а комплектации «для плохих дорог» и «для стран с холодным климатом». Сегодня комплекс такой подготовки автомобилей «русским пакетом» уже не называют, но суть остается прежней: адаптация к особым дорожным и климатическим условиям эксплуатации на российском рынке — это залог и комфортного использования автомобиля, и его надежности.

Кроссоверы и внедорожники всех брендов концерна Great Wall Motor, независимо от того, приехали они из-за рубежа или произведены на заводе концерна в Тульской области, оснащаются дополнительными функциями, а в их конструкцию вносятся необходимые изменения. Адаптируется подвеска, настраивается двигатель. В частности, для импортных кроссоверов, внедорожников и пикапов брендов концерна Great Wall Motor выполняются дополнительные настройки двигателя после серии длительных тестов в суровых зимних условиях. Разумеется, кузова автомобилей проходят дополнительную антикоррозийную обработку. Конечно же, ставится аккумуляторная батарея увеличенной емкости, чтобы тока хватило завести двигатель в любой мороз. Увеличивает свою емкость и бачок омывающей жидкости. А поскольку стекло надо не только мыть, но и греть, в теплый пакет большинства моделей концерна входят не только подогревы сидений, но и лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя.

В вопросах комфортной эксплуатации не бывает мелочей, поэтому уделено внимание, например, пневмоупорам капота — попробуйте поднять его одной рукой, когда на нем сугроб. А еще учтена наша российская хозяйственность, поэтому у ряда моделей сделана подготовка к установке прицепа и сертификация ТСУ. В мультимедиасистему автомобилей Great Wall Motor интегрированы вспомогательные цифровые сервисы. А комбинация приборов и мультимедийной системы не только переведена на русский — автомобили концерна воспринимают голосовые команды на слух. Здорово, когда тебя понимают. Во всех смыслах.

«Контроль приносит пользу лишь тогда, когда он исходит изнутри» — эти слова великого индийского философа, относящиеся прежде всего к человеку, без сомнения, можно применить и к работе компании, в том числе автомобильной. Разумнее самому не допустить ошибок, чем если тебе на них укажут другие. В контексте контроля качества выпускаемой продукции автомобильный завод концерна Great Wall Motor, который работает в Тульской области, можно считать образцовым. И как налажен этот процесс, могли видеть не только журналисты, но и тысячи посетителей, которые побывали на предприятии. Подход завода к управлению качеством многоступенчатый и охватывает все процессы — от входного контроля материалов и комплектующих до эксплуатационных испытаний уже готовых автомобилей.

Каждая линия производственных цехов оборудована так называемыми воротами качества, на которых проверяется полнота и качество выполнения предыдущих этапов производства. В цехе сборки, например, более10 таких «ворот». Сначала в световом тоннеле визуально проверяется внешний вид и основные потребительские характеристики— тут лампы как в операционной, и если есть какие-то нарекания, например, к лакокрасочному покрытию, то они не останутся незамеченными. После — настройка и калибровка узлов и агрегатов, которая проходит на линии функциональных тестов. Обязательная проверка герметичности кузова осуществляется в ходе «водного теста», где имитируются экстремальные погодные условия. Наконец, каждый автомобиль проходит проверку на управляемость и характеристики вождения в рамках серийного теста на заводском полигоне.

Сегодня производственная линейка завода включает шесть моделей: городские кроссоверы Haval Jolion, интеллектуальные кроссоверы Haval F7, кросс-купе Haval F7x, высокофункциональные кроссоверы Haval Dargo, кроссоверы повышенной проходимости Haval H3 и Haval H7. Популярность и спрос на эти модели — в том числе результат контроля качества, который налажен на предприятии с момента его запуска в 2019 году.

Концерн Great Wall Motor регулярно проводит в России комплексные испытания своих автомобилей. Это тестирование на внедорожные характеристики, испытания на устойчивость к коррозионному воздействию, о которых мы рассказывали в предыдущих программах. И, конечно же, зимние испытания — мы живем в стране, где в некоторых регионах снег лежит больше чем полгода, а температура иногда опускается до -65°C.

Предыдущей зимой команда специалистов российского центра исследований и разработок провела для концерна очередные испытания новых моделей. В них были задействованы новый семейный кроссовер Haval H7, рамный внедорожник Haval H9, а также модели Tank 500 Urban, Tank 700 и Wey 07, в том числе с гибридными силовыми установками. Испытания стартовали в Сургуте ровно год назад и закончились в феврале этого года. Маршрут протяженностью 30 тыс. км включал городские трассы, автострады и даже горные участки. Проверялись все компоненты автомобилей: как ведут себя интеллектуальные функции вождения, насколько эргономичен салон, адаптивность масел, работа двигателя, расход топлива при движении в различных режимах и в разных погодных условиях… К слову, в испытаниях принимала участие и дизельная версия внедорожника Haval H9, а вопрос о том, как ведут себя зимой автомобили «на солярке», один из самых частых. Также проверялись системы, отвечающие за зарядку и расход батареи, а кузовные детали — на стойкость при значительно низких температурах.

Именно благодаря зимним внедорожным, а также испытаниям на устойчивость к коррозии были разработаны как конструктивные изменения, так и дополнительный набор опций для моделей всех брендов концерна Great Wall Motor. Поэтому сегодня кроссоверы и внедорожники Haval, Tank, Wey и пикапы концерна максимально готовы к условиям эксплуатации в России — к нашим не всегда лучшим дорогам и к нашему не всегда комфортному климату.

