Никол Пашинян перетянул часть священников на свою сторону

Противостояние Армянской апостольской церкви (ААЦ) и властей страны привело к серьезному расколу среди представителей духовенства и общества. 18 декабря у резиденции католикоса Гарегина II собрались как его сторонники, так и противники, едва избежав серьезных столкновений и беспорядков. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не инициировал акции с требованием отставки католикоса, но приветствует такие действия. При этом, согласно утечкам в СМИ, результатами демонстрации он оказался не сильно доволен по причине ее скромного масштаба.

Акцию в Первопрестольном Святом Эчмиадзине — духовном центре Армянской апостольской церкви, где среди прочего расположена резиденция католикоса,— анонсировала 17 декабря группа армянских епископов. Все они поддержали Никола Пашиняна в его борьбе с Гарегином II и призвали всех желающих присоединиться и выразить протест действиям, которые «разрушают авторитет и репутацию церкви».

«Опасные события, происходящие в последнее время вокруг нашей Святой Армянской Апостольской Церкви, по поводу которых мы высказывали многочисленные опасения как во время наших личных бесед с Католикосом Всех Армян, так и на уровне общин и в общественном достоянии, перешли ту черту, которая может нанести непоправимый ущерб как нашей Церкви, так и государству и верующему народу»,— говорилось в заявлении.

Помимо общих слов, в том числе об угрозе нацбезопасности, исходящей от нынешнего предстоятеля ААЦ и его сторонников, никакой конкретики в заявлении не было. Но претензии подобного рода звучат давно в первую очередь со стороны правительства.

Никол Пашинян обвинял католикоса в нарушении обета безбрачия, а приближенных к нему священнослужителей — в отходе от духовной жизни.

В этом году армянские правоохранительные органы обвинили «олигархическое духовенство» в подготовке плана по захвату власти, возбудив уголовные дела в отношении нескольких священнослужителей.

В стране, где церковь пользуется огромным уровнем доверия населения (в среднем 70%), подобная ситуация привела к неизбежному расколу, разделив на два лагеря представителей самой церкви.

Это сполна проявилось и 18 декабря, когда в Первопрестольный Святой Эчмиадзин прибыли десять епископов в сопровождении сотрудников Национальной службы безопасности, к которым затем присоединились десятки человек, требующих отставки Гарегина II. Как передавали СМИ, сторонники епископов в какой-то момент попытались ворваться в здание Кафедрального собора, но их оттеснила другая группа людей — поддерживающие католикоса прихожане, среди которых были также депутаты парламентских партий и члены оппозиционного движения «По-нашему» во главе с Нареком Карапетяном (племянником Самвела Карапетяна, арестованного после высказываний в поддержку церкви).

Католикос в это время вел литургию в Кафедральном соборе, по итогам которой решился все же прокомментировать происходящее.

«Сегодня было совершено очередное посягательство на Святой Эчмиадзин, к сожалению, также руками некоторых наших духовных братьев. Однако наш верующий народ остается непоколебим»,— сказал предстоятель ААЦ.

После завершения литургии пришедшие его поддержать сотни людей скандировали: «Патриарх!»

Сотрудникам полиции пришлось встать между двумя группами — сторонников и противников католикоса, чтобы избежать столкновений. Спустя несколько часов требовавшие отставки Гарегина II решились отступить. Один из десяти инициировавших акцию епископов Вазген Мирзаханян сказал журналистам перед уходом: «Мы передали в канцелярию Первопрестольного Эчмиадзина наше письмо с требованием отставки католикоса. На сегодня наша миссия завершена».

Почему вообще была организована эта акция, незадолго до ее начала журналисты спросили и самого Никола Пашиняна. «Армянская апостольская церковь должна быть защищена от Ктрича Нерсисяна (мирское имя католикоса.— “Ъ”) и других сектантских групп. Я уже выразил свою позицию: Ктрич Нерсисян и его ближайшее окружение — сектанты, которые захватили и оскверняют вероучение Армянской апостольской церкви»,— обрушился на католикоса премьер. Комментируя слухи о том, что именно он был инициатором акции с требованием об отставке неугодного священнослужителя, он заявил: «Действия десяти епископов я не направляю, но приветствую и поддерживаю их».

Источник армянской газеты «Иравунк» рассказал, что демонстрацию у резиденции католикоса, по сути, устроили в качестве проверочной: оценить шансы властей на возможность организации гораздо более масштабной акции. «Вчерашняя операция вовсе не внушила Пашиняну оптимизма, потому что вероятность провала очень высока»,— процитировала 19 декабря газета неназванный «источник, близкий к властям».

Несмотря на то что акции у резиденции не привели к каким-либо результатам, на фоне обсуждений возможных рисков появились слухи и о том, что Гарегин II во избежание рисков может переехать в Россию, возглавляя ААЦ оттуда. Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви заявила, что подобные «ложные и необоснованные сведения» распространяют «провластные средства массовой информации», чтобы «скрыть антицерковную государственную деятельность».

Сам Гарегин II, с 2020 года критиковавший Никола Пашиняна за внешнеполитические шаги, в том числе потерю Нагорного Карабаха, подобные слухи, как и большинство заявлений властей, практически не комментирует. Он также ни разу не высказывался о перспективах своей личной встречи с премьером, которую тот неоднократно допускал. На фоне отсутствия такого диалога и обострения правительственно-церковного конфликта в последние месяцы раскол в обществе грозит еще больше усилиться.

Лусине Баласян