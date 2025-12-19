Нижегородская мэрия изымает дом на улице Ильинской, 143А

Администрация Нижнего Новгорода намерена изъять помещения в доме №143А по улице Ильинской, а также участок под многоквартирным домом. Соответствующее постановление от 18 декабря 2025 года опубликовано на сайте мэрии.

Фото: Яндекс.Карты Аварийный дом на улице Ильинской, 143А

Дом был признан аварийным еще в декабре 2017 года. Власти планируют выплатить собственникам объектов недвижимости возмещение по рыночной стоимости.

Как писал «Ъ-Приволжье», мэрия Нижнего Новгорода также намерена изъять у собственников многоквартирный дом на улице Ильинской, 74 («Дом Жарковой»).

Галина Шамберина