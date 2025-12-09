Нижегородская мэрия изымает «Дом Жарковой» на улице Ильинской

Администрация Нижнего Новгорода намерена изъять у собственников многоквартирный дом на улице Ильинской, 74 («Дом Жарковой») в историческом центре города. Соответствующее постановление опубликовано 9 декабря 2025 года.

Фото: Яндекс.Карты ОКН «Дом Жарковой» на улице Ильинской, 74

Дом является объектом культурного наследия регионального значения, в марте 2023 года он был признан аварийным и подлежащим реконструкции. Ранее жильцы неоднократно жаловались на аварийное состояние дома.

Согласно документу, у собственников изымут помещения и участок под зданием площадью 287 кв. м, который находится в общей долевой собственности владельцев помещений. Собственникам недвижимости будет выплачено возмещение по рыночной стоимости объектов.

Галина Шамберина