В Татарстане планируют ужесточить контроль за бродячими животными

В Татарстане хотят внести изменения в республиканское законодательство в сфере обращения с бездомными животными. Новый законопроект включает дополнительные меры в отношении отлова бездомных животных. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник правового отдела главного управления ветеринарии кабмина республики Рустам Шаяхметов.

Согласно предлагаемому механизму, животных будут отлавливать и помещать в приюты, где специалисты проведут необходимые мероприятия и оценку их поведения. Агрессивных собак смогут либо оставить под надзором, либо усыпить, либо вернуть в прежнюю среду обитания. Эвтаназия бездомных животных противоречит федеральному законодательству, однако ее могу проводить в исключительных случаях и на основании пяти постановлений Конституционного суда России.

Замначальника главного управления ветеринарии кабмина Татарстана Ильшат Гиниятуллин добавил, что в настоящее время в республике действуют 17 приютов, где содержатся тысячи собак. За последний год в республике было отловлено около 8 тыс. бездомных животных, на их содержание в 2025 году выделено 80 млн руб.

Накануне сообщалось, что девятилетняя девочка, на которую напали собаки в Зеленодольске, умерла в больнице.

Анна Кайдалова