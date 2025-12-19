Задержавшего зарплату на 26,5 млн руб. главу фирмы экстрадируют из Греции

В Россию по требованию Генпрокуратуры экстрадируют из Греции бывшего гендиректора ООО «СвязьСтройСервис» Владимира Демихова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства.

По данным следствия, у «СвязьСтройСервис» были долги по зарплате работникам на более 26,5 млн руб. При этом глава фирмы перевел свыше 49,5 млн руб. другой компании. После этого Владимир Демихов скрылся.

В декабре 2024 года господина Демихова объявили в розыск. В марте 2025 года его задержали в Греции, Генпрокуратура направила запрос на выдачу фигуранта. В ноябре запрос удовлетворили, обвиняемого доставят в Москву транзитом через Турцию.

Никита Черненко