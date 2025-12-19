Акции Nike упали на 10% из-за снижения продаж в Китае

Американский производитель спортивных товаров и одежды Nike представил отчетность за второй квартал, завершившийся 30 ноября. Выручка компании увеличилась на 1%, до $12,4 млрд, а чистая прибыль упала на 32%, составив $792 млн. После публикации отчетности акции Nike упали на 10,6%.

Инвесторов и аналитиков особенно обеспокоило сильное падение продаж в Китае — на 17%. В целом же продажи Nike в КНР падают шестой квартал подряд. «Вызывает беспокойство тот факт, что продажи в Китае остаются столь слабыми»,— отметил аналитик компании Morningstar Дэвид Шварц. Кроме того, негативное воздействие на показатели Nike оказали и введенные президентом США Дональдом Трампом импортные тарифы.

Nike находится в кризисе уже несколько лет, в конце прошлого года это привело к смене руководства. Генеральный директор Nike Эллиотт Хилл, представляя результаты за второй квартал, заявил, что компания находится в процессе восстановления бизнеса и его результаты пока еще далеки от ее настоящего потенциала.

Яна Рождественская