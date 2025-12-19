Евросоюз откроет Украине кредитный счет

Евросоюз не будет использовать российские активы для финансирования Украины, по крайней мере, пока. На саммите ЕС этот вопрос обсуждали больше 16 часов, пишет Financial Times. Общее решение было выработано около трех ночи. В итоге страны объединения согласились выделить Киеву €90 млрд. Деньги возьмут в долг под гарантии бюджета ЕС. Чехия, Венгрия и Словакия, которые выступали против финансирования Украины за счет российских средств, в схеме не участвуют.

При этом Евросоюз все же сохраняет за собой право изъять активы. Выплаты Украине рассчитаны на два года. Киев должен будет вернуть деньги, только если получит компенсацию от Москвы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Государства-члены Евросоюза договорились финансировать Украину за счет заимствований ЕС на рынках капитала в размере €90 млрд в течение следующих двух лет. Мы сделаем это посредством расширенного сотрудничества, подкрепленного бюджетными резервами ЕС и основанного на единогласном соглашении о внесении поправок в многолетний финансовый план. Аналогично репарационному кредиту, что здесь очень важно, Украине нужно будет погасить кредит только после получения репараций. До тех пор замороженные российские активы останутся замороженными, и союз оставляет за собой право использовать остатки денежных средств для финансирования займа».

Евросоюз заявил, что кредит для Киева будет беспроцентным, но самим странам объединения деньги для финансирования Украины достанутся не бесплатно. Как они станут привлекать средства? На этот вопрос “Ъ FM” ответил старший юрист Forward Legal Олесь Груздев: «Думаю, главным образом они возьмут их у местных банков. В частности, деньги может предоставить ЕЦБ, различные фонды и отдельные коммерческие банки на условиях гарантий со стороны правительств отдельных стран, Германии, Франции, либо в целом со стороны ЕС. Вариантов масса. Вряд ли это какая-то большая проблема, как это организовать.

Куда более интересный вопрос, как потом Евросоюз будет эти деньги возвращать? Потому что, учитывая, что все-таки основные участники рынка — это независимые игроки, вряд ли они будут готовы предоставлять такую сумму безвозмездно.

По большому счету потенциально тут два сценария. Вариант №1 — средства отдает должник, то есть Украина. И вопрос во многом будет зависеть от политических факторов, которые будут существовать на момент, когда наступит день возврата этого кредита. Сценарий №2 — деньги возвращаются за счет другого участника конфликта, то есть России. А тут возможно тоже несколько вариантов. Например, РФ может потенциально заплатить добровольно, что в текущей политической ситуации, можно сказать, исключено. Или Евросоюз станет каким-то образом искать способы получить удовлетворение за счет активов РФ, замороженных на его территории. То есть по большому счету заплатит ли Россия сама, условно говоря, одной платежкой, либо Евросоюз обратит взыскание на ее заблокированные активы, особой разницы нет».

Подтверждением такого сценария можно считать слова премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, который заявил, что «Евросоюз не имеет ни малейшего намерения возвращать России ее замороженные активы». Фактически речь идет только об отсрочке конфискации, уверен партнер компании NOVATOR Legal Group Илья Сорокин:

«Конечно, полностью от этого механизма конфискации российских активов, будем называть вещи своими именами, в ЕС не отказались.

Просто сейчас отсутствует четкий правовой механизм для этого, и им сложно просчитать все последствия для себя, для государств, в первую очередь для Бельгии. Сложно пока предугадать реакцию России, хотя она отчасти очевидна. Но как далеко потом этот маховик может зайти, им тоже, конечно, трудно просчитать. Второй момент — ЕС трудно оценить, какое вообще это окажет влияние на общий инвестклимат в Европе. Понятно, что оно будет, скорее, негативным, чем позитивным, об этом много писали. Но куда в реальности это может завести? В Брюсселе все это анализируют и понимают, что рисков у этого сценария, видимо, пока больше, чем бенефитов. Но, скорее всего, это просто отложенная мера. Возможно, что в какой-то среднесрочной перспективе мы снова увидим возвращение к вопросу конфискации. Итоговое решение ЕС выглядит с юридической точки зрения нормально, если абстрагироваться от наших личных предпочтений и всего остального. Но я думаю, что они просто вряд ли допускают вероятность того, что Россия ничего не заплатит, поэтому сейчас с такой легкостью говорят об этом. В любом случае те условия, которые будут согласованы, не гарантированы от изменения в будущем. Никто не знает, как будет меняться и политическая, и экономическая конъюнктура».

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон после окончания саммита в Брюсселе заявил, что пришло время Европе возобновить диалог с Москвой. А премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему ЕС отказался от идеи конфисковать активы РФ. По его словам, выяснилось, что частных активов европейских компаний в России больше и они могут быть изъяты в ответ. Но есть и другая причина — риск внутренних беспорядков внутри стран ЕС, полагает политолог Андрей Кортунов: «Это действительно серьезное поражение европейских ястребов, и более того, можно сказать, что это поражение всей брюссельской бюрократии. Поскольку очевидно, что теперь ответственность за сбор средств для Украины перекладывается на плечи национальных правительств, не Брюсселя. С учетом того, что во многих государствах ЕС у власти находится очень хрупкие политические коалиции, существует высокий уровень общественного недовольства деятельностью правительств. Можно предсказать, что если в бюджетах ведущих стран Евросоюза появится дополнительная статья на поддержку Украины в 2026-2027 годах, то это может спровоцировать политические кризисы, может быть, внеочередные выборы и смену правящих коалиций.

При этом первые транши нового европейского финансирования должны быть направлены Киеву еще до конца зимы. И не факт, что удастся так быстро даже эти деньги собрать.

Поэтому все это будет подвигать, по крайней мере, часть европейских стран к восстановлению контактов с Москвой. Но этот процесс, по всей видимости, будет длительным и достаточно болезненным. Ясно, что вопрос об этих активах будет определяться не столько возможным взаимодействием между ЕС и РФ, сколько взаимодействием между ЕС и США. Ведь у президента Дональда Трампа могут быть свои планы в отношении этих средств. Понятно, что он не хотел бы, чтобы они управлялись Брюсселем. Поэтому вот здесь, очевидно, произойдет перетягивание каната относительно того, кто получит доступ к использованию этих денег и какой вообще будет их судьба».

Ранее Евросоюз одобрил бессрочную заморозку российских активов. Кроме того, был принят регламент, который запрещает вывод средств ЦБ РФ за пределы Европы.

