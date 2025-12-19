Дмитриев призвал Мерца и фон дер Ляйен уйти в отставку после саммита ЕС

Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует покинуть свои посты после неудачи по вопросу экспроприации российских активов. Об этом заявил спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Урсула и Мерц должны уйти в отставку, если они хотят доказать "убежденность, единство и решимость", — написал господин Дмитриев в Х. — После того, как им не удалось добиться незаконного изъятия ЕС российских резервов».

Глава РФПИ полагает, что они «потратили весь свой политический капитал» и потерпели «сокрушительный провал». В то время как Бельгия, Венгрия, Чехия и Словакия «защитили права собственности», добавил Кирилл Дмитриев.

