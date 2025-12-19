Совфед одобрил закон о принесении присяги с 14 лет

Совфед одобрил закон, который обязывает давать присягу при вступлении в гражданство с 14 лет. Сейчас эта обязанность действует с 18-ти.

Проект поправок к закону «О гражданстве РФ» внесла группа депутатов, среди которых Виктор Водолацкий (ЕР) и Леонид Калашников (КПРФ). Документ был внесен в ноябре 2024 года, а в феврале его одобрили в первом чтении. Во втором и третьем чтении проект приняли в декабре.

При внесении инициативы депутаты указывали, что понижение возрастного порога повысит «патриотический дух» вступивших в гражданство, и они будут «осознанно брать обязательства» соблюдать российские законы.

Текст присяги гражданина России был утвержден в июле 2017 года: «Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободы и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Полина Мотызлевская