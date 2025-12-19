В районе «Лукойла» в Новороссийске ограничат движение транспорта

19 декабря в районе развязки на Анапском шоссе частично ограничат движение автомобилей на час. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

С 13:00 до 14:00 в районе «Лукойла» будут производиться работы по демонтажу электрической опоры, в связи с чем перекроют движение на Анапском шоссе в направлении выезда из города. Глава Новороссийска подчеркнул, что полоса в направлении Абрау-Дюрсо останется открытой.

Движение на перекрестке будут регулировать сотрудники ГАИ. При планировании поездок новороссийцев призвали учитывать временные ограничения.

София Моисеенко