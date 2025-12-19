На прямую линию с Путиным поступило более 2,5 млн вопросов

На 11:00 мск на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило 2,593 млн обращений — это выше показателя прошлого года, сообщает «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил накануне, что искусственный интеллект помог проанализировать вопросы граждан и составить полную картину по 2 млн обращений.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир сегодня в 12:00 мск. Вопросы для программы начали собирать 4 декабря с 15:00 мск. Расшифровкой обращений, как и в 2024 году, занимается GigaChat.