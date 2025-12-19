Гендиректор «Ижавиа»: Boeing возвращается в расписание после С-чека

Boeing 737-800 «Ижавиа» возвращается в расписание после планового ежегодного техобслуживания (С-чек), сообщил гендиректор авиакомпании Александр Синельников в Telegram. Номер самолета — RA-73184.

Напомним, в отсутствие RA-73184 программа «Ижавиа» с 26 октября по 16 декабря была сверстана под выполнение рейсов на одном Boeing 737-800 и резервных «Як-42Д». Номер второго американского лайнера — RA-73185. По словам Александра Синельникова, 6 декабря он выбыл из-за неполадок в работе закрылок, в расписании рейсов произошел «серьезный сбой». «Ижавиа» привлекала к рейсам воздушные суда других авиакомпаний.

С 8 по 9 декабря RA-73185 был отправлен в Домодедово для устранения неполадок. Как сегодня написал гендиректор «Ижавиа», уже неделю дефекта с закрылками нет. О том, вернулся ли самолет к расписанию, не сообщалось.

Анастасия Лопатина