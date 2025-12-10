Глава «Ижавиа»: Boeing выбыл из-за неисправности, что вызвало сбой в расписании

Серьезный сбой в расписании рейсов «Ижавиа» и привлечение самолетов других авиакомпаний связано с выбывшим из-за неисправности Boeing 737-800. Об этом в Telegram сообщил гендиректор местного авиаперевозчика Александр Синельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

По его словам, программа «Ижавиа» с 26 октября по 16 декабря сверстана под выполнение рейсов на одном Boeing 737-800 и резервных ВС Як-42Д. Второй Boeing 737-800 находится на ежегодном плановом техобслуживании (С-чек).

«Однако 06 декабря работающий на обслуживании регулярных рейсов Boeing 737-800 выбыл из-за неисправности, что вызвало серьезный сбой в расписании рейсов»,— написал господин Синельников. Для ликвидации сбоя «Ижавиа» привлекла резервные самолеты «Як-42Д» и воздушные суда авиакомпаний NordStar, SmartAvia, Red Wings, «ЮВТ Аэро» и Nord Wind.

Руководитель «Ижавиа» добавил, что 5 декабря у самолета Boeing 737-800 при выполнении рейса №302 из Москвы «произошел инцидент в связи с неполадками в работе закрылок». Закрылки были выпущены резервной системой, посадка прошла штатно.

После этого самолет отстранили от полетов для диагностики и устранения дефектов. После проведенных работ 6 декабря Boeing 737-800 допустили к полетам. «Рейс №503 Ижевск—Сочи без замечаний, однако в ходе снижения самолета на рейсе №504 Сочи—Ижевск дефект проявился повторно»,— написал господин Синельников. Самолет повторно отстранили от полетов, он прошел техобслуживание.

«8 декабря самолет был допущен к полетам. Рейс №925 Ижевск—Санкт-Петербург без замечаний. Обратный Рейс №926 — повторное проявление дефекта, выпуск закрылок от основной системы, без использования резервной»,— добавил он.

По словам руководителя «Ижавиа», стало очевидно, что эффективно «побороть этот плавающий дефект в условиях Ижевска не получается». В ночь с 8 на 9 декабря борт технической перегонкой отправили в Домодедово, где с привлечением экспертов проводится устранение неполадок. «Сегодня ночью (11 декабря.— “Ъ-Удмуртия”) ожидаю исправности самолета и возвращение его к нормальному графику выполнения рейсов»,— написал Александр Синельников.

Руководитель местной авиакомпании добавил, что с 5 по 10 декабря было зафиксировано 13 задержек рейсов свыше двух часов, в их числе пять с задержками более восьми часов. Всего партнеры выполнили и сегодня продолжают выполнять более 20 рейсов. Задержки от начального расписания в настоящее время составляют не более 2,5 часов.

«Проведен анализ обслуживания пассажиров во время сбойной ситуации. Выводы: пассажиров рейсов оповещали заблаговременно, на период задержки рейсов они были обеспечены питанием и напитками. За период с 5 по 8 декабря гостиницами воспользовались 188 пассажиров. Фиксировались проблемы с дозвоном пассажиров на горячую линию авиакомпании, поиском представителей в Санкт-Петербурге. Фиксировались и решались проблемы из-за меньшей компоновки воздушных судов 9 декабря»,— добавил Александр Синельников.

Руководитель «Ижавиа» отметил, что компания будет поддерживать расписание полетов с привлечением других авиакомпаний «столько, сколько потребуется до нормализации ситуация». «Ждем хороших новостей от техников из ангара в аэропорту Домодедово о восстановлении исправности самолета»,— резюмировал он.