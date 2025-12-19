«Роснано» обвинило Чубайса и бывших менеджеров компании в нарушении закона

В иске «Роснано», поданном в Арбитражный суд Москвы, указано, что Анатолий Чубайс и бывшие руководители компании систематически нарушали закон при реализации проекта Crocus. Документ есть в распоряжении РБК.

«Роснано» требует взыскать с Анатолия Чубайса и экс-менеджеров компании 11,9 млрд руб. убытков по Crocus. Кроме того, рассказали РБК источники, обвинения истца касаются «неразумных и недобросовестных действий и бездействия» бывшего менеджмента «Роснано» при реализации проекта MRAM — создании магниторезистивной оперативной памяти. Ущерб компании достигает €41 млн, $35 млн и 5,5 млрд руб., уточнил один из собеседников издания.

Из аргументов истца следует, что на старте проекта ответчики сознательно игнорировали его технологические риски. Они также не создали механизмы защиты инвестиций. Еще в 2014-2016 годах, утверждает источник РБК, стало понятно, что инициатива не имеет промышленного применения, все контрольные точки проекта сорваны. Тем не менее, указывает «Роснано», ответчики нарастили финансирование и изменили технологию экспертиз. После этого они девять лет «умышленно нарушали внутренние нормативные акты, бесконтрольно увеличивали финансирование». Как добавил РБК источник, в этот момент бывший менеджмент компании был заинтересован в личной выгоде, а не развитии «Роснано».

Адвокат Анатолия Чубайса позднее заявил РБК, что комментариев защиты следует ожидать в суде.

«Роснано» подало иск к Анатолию Чубайсу и нескольким экс-менеджерам компании 13 декабря. Среди ответчиков также указаны два куратора проекта Crocus.