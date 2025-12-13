«Роснано» предъявила иск на 12 млрд руб. за проект Crocus

Группа «Роснано» предъявила иск на 11,9 млрд руб. к бывшим руководителям компании, отвечавшим за проект Crocus. Он предполагал запуск в России производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM.

В компании рассказали ТАСС, что хотят привлечь к ответственности лиц, отвечавших за проект в 2011–2020 годы. Директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов заявил, что на старте проекта в 2011 году члены правления «Роснано» и кураторы проигнорировали технологические риски и не предусмотрели «механизмы защиты прав госкомпании и государства».

Как отметил господин Фролов, возможность вернуть «значительную часть вложенных средств» утрачена. «Лица (ответственные за проект.— "Ъ") нарушали нормативные акты АО "Роснано", регламентирующие инвестиционную деятельность. Бесконтрольно увеличивалось финансирование проекта, несмотря на его убыточность и инвестиционную непривлекательность»,— прокомментировал он.

В рамках проекта Crocus планировалось выпускать в России полупроводниковые продукты MRAM на замену другим системам оперативной памяти. Нынешнее руководство «Роснано» считает, что все инвестиции фактически потратили на «безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием».