«От амбициозного плана в отношении замороженных российских активов отказались в последний момент»

Руководство Евросоюза договорилось выделить Украине кредит на €90 млрд без использования замороженных российских активов. Обозреватели подчеркивают, что такое компромиссное решение было достигнуто в ходе сложнейших переговоров, продолжавшихся до поздней ночи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Дании Метте Фредриксен, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе (19 декабря 2025 года)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Премьер-министр Дании Метте Фредриксен, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе (19 декабря 2025 года)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

ЕС согласовал кредит Украине в размере €90 млрд, но без использования российских активов

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил в пятницу утром, что лидеры ЕС избежали «хаоса и раскола», приняв решение предоставить Украине кредит за счет заемных средств, а не за счет замороженных российских активов. Соглашение предоставляет Киеву крайне необходимую поддержку на фоне активной дипломатической деятельности президента США Дональда Трампа, стремящегося к скорейшему заключению сделки по прекращению войны с Россией.

Судьбоносный день для Европы

Это не первый случай, когда саммит ЕС затягивается до поздней ночи. Главы государств и правительств до раннего утра пытались найти решение вопроса, имеющего центральное значение для всего континента. Около трех часов ночи появилось сообщение: сделка достигнута. Так что саммит не провалился. Главы государств и правительств нашли способ для финансирования Украины. Новая схема — гибрид обоих вариантов, которые обсуждались. Она предусматривает совместный долг, обеспеченный замороженными российскими государственными активами.

Европа одолжит Украине $105 млрд, не трогая российские фонды

От амбициозного плана в отношении замороженных активов отказались в последний момент, когда главы европейских государств и правительств встретились в Брюсселе. Демонстрация разногласий, которая рисковала создать впечатление нерешительности Европейского союза в ключевой момент. Вместо этого европейские лидеры объявили, что направят деньги в Украину посредством кредита, поддержанного бюджетом ЕС. Поскольку этот план не задействует большой запас российских сбережений, обездвиженных в Европе, он, скорее всего, будет стоить дороже, и его может оказаться сложнее быстро расширить, чем первоначальную идею. Но поскольку это все равно позволит Киеву получить необходимые средства, чиновники отпраздновали это как победу.

ЕС согласовал крупный кредит Украине в размере $105 млрд без использования российских активов

Источник финансирования пока не указан, поскольку лидеры ЕС работали до поздней ночи четверга, чтобы достичь соглашения. Но в проекте, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что средства будут взяты на рынках капитала, обеспеченных бюджетом ЕС, а не от спорного плана по использованию замороженных российских активов для получения кредита на поддержку военных усилий Украины.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик