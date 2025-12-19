СКР возбудил почти 9 тыс. дел против военнослужащих ВСУ с 2014 года

Следственный комитет России с 2014 года возбудил 8856 уголовных дел по факту преступлений, в которых обвиняются украинские военнослужащие. Об этом пресс-служба ведомства сообщила по итогам оперативного совещания в Луганске под председательством главы СКР Александра Бастрыкина.

Обвинительные приговоры вынесены 1 069 украинским военнослужащим. Их признали виновными в убийствах мирных жителей и жестоком обращении с гражданским населением.

Первый замглавы ведомства Эдуард Кабурнеев на совещании сообщил, что в качестве обвиняемых также привлечены 1 036 иностранных граждан. Обвинительные приговоры по делам в отношении 187 из них уже вступили в силу.