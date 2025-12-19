Кирилл Капризов поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров «Миннесоты»

«Миннесота Уайлд» в гостях обыграл «Колумбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), одержав шестую победу подряд. Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе «Уайлд» голы забили российские нападающие Владимир Тарасенко и Кирилл Капризов. Кроме них отличились Райан Хартман, Юэль Эрикссон Эк и Мэтт Болди. Форварды Данила Юров записал в свой актив результативную передачу, также по два голевых паса отдали Яков Тренин и Кирилл Капризов. У «Джекетс» дубль сделал Зак Веренски.

Кирилл Капризов занял третье место в списке лучших бомбардиров «Миннесоты». Всего на счету россиянина 427 очков (207 голов+220 передач) за клуб. По этому показателю он обошел канадца Джареда Сперджена (424 очка). Больше всего очков в истории «Уайлд» набрал финн Микко Койву (709), на втором месте располагается словак Мариан Габорик (437).

В текущем сезоне НХЛ Капризов набрал 41 очко (22 гола+19 передач). В гонке снайперов нападающий занимает третье место, в гонке бомбардиров — девятое. В обеих классификациях лидирует канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Нейтан Маккиннон, в активе которого 58 очков (28+30).

Таисия Орлова