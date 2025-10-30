В Воткинске ищут новых владельцев для пустующего здания детской больницы

В Воткинске объявлен поиск новых собственников или арендаторов для бывшей детской больницы общей площадью 1,5 тыс. кв. м и служебного здания с кирпичным пристроем площадью 300 кв. м, сообщает пресс-служба Минимущества Удмуртии. Оба объекта расположены по адресу: улица Орджоникидзе, 39.

Приоритет отдается передаче объектов бюджетным или муниципальным учреждениям. В случае отсутствия таких возможностей, имущество предлагается коммерческим и некоммерческим организациям на условиях аренды, безвозмездного пользования или продажи на открытых торгах.

Напомним, после перепрофилирования здание бывшего роддома №2 планируют использовать как общежитие для студентов Ижевской государственной медакадемии. Объект хотят передать в федеральную собственность. Такое предложение представило на согласование минимущества Удмуртии на заседании постоянной комиссии Госсовета республики по экономической политике, промышленности и инвестициям 15 сентября.

Анастасия Лопатина