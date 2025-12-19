Совет федерации одобрил запрет на исполнение решений иностранных судов

Совет федерации на заседании 19 декабря одобрил закон о запрете исполнять России постановления иностранных уголовных судов, компетенция которых не основан на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает «Интерфакс».

Изменения о запрете на исполнение постановлений некоторых судов иностранных государств и международных судебных органов внесут в ст. 6 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской федерации».

Согласно действующему закону, обязательность постановлений международных и арбитражных судов в стране определяется международными договорами России. Если изменения, одобренные Советом Федерации вступят в силу, то у России будет право не исполнять приговоры Международного уголовного суда.