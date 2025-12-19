Альфа-банк выпустил в App Store новое замаскированное приложение

В App Store появилось замаскированное приложение Альфа-банка, с помощью которого клиенты смогут вновь расплачиваться с помощью iPhone. В банке призвали скорее скачать приложение «Альфото», пока площадка не удалила его.

Весной 2022 года из-за санкций США приложение Альфа-банка было удалено из App Store. Через несколько месяцев в магазине появилась замена под названием «Деньги пришли», но вскоре это приложение также удалили. Далее банк несколько раз выпускал новые приложения в магазине Apple, но все они были доступны для пользователей недолго.