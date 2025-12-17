Десять БПЛА сбили за ночь над Воронежской областью, есть последствия на земле

В ночь на среду, 17 декабря, дежурные силы ПВО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «зафиксировали и нейтрализовали» десять БПЛА на территории одного из районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По данным властей, после падения обломков зафиксировано возгорание на линии электропередач «одного из объектов инфраструктуры» области. Пожар был быстро локализован и устранен. Также обломки сбитых БПЛА привели к повреждению частного гаража. В результате инцидента никто не пострадал.

Сергей Калашников