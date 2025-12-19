«РИА Новости»: у посетителей прямой линии Путина изъяли еду и капли для носа

Среди вещей, изъятых у посетителей прямой линии президента РФ Владимира Путина в Гостином дворе, оказались квашеная капуста, энергетические напитки, мандарины, шоколадные батончики. Также на входе у участников мероприятия изымают капли для носа, сообщает «РИА Новости».

Агентство указывает, что ранее был опубликован полный список запрещенных к проносу вещей. В него вошли портативные зарядные устройства, вейпы, взрывчатые вещества, баннеры, флаги, лазерные указки и дроны любого типа.

Начало программы «Итоги года с Владимиром Путиным» назначено на 12:00 мск, она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. Планируемая продолжительность — три часа.